انت الان تتابع تفاصيل خبر أين ستُجري مصر قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - أكدت مصر أن تحضيراتها لإجراء مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة إقامتها في الـ12 من أبريل الجاري، تسير على قدم وساق.

وفي هذا الصدد، قال مدير اللجنة المنظمة لـ"كأس أفريقيا 2019"، محمد فضل، في تصريحات إذاعية، إن قرعة البطولة الأفريقية ستقام في منطقة الأهرامات وأبو الهول، متمنياً أن تخرج الأمور بشكل مشرف لبلاده.

وأشار إلى أن هناك برنامجاً خاصاً بالحفل قبل سحب القرعة، مشدداً على أن اللجنة المنظمة للبطولة، التي ستقام بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، لم تعتمد على المبالغة، وتتطلع لإرضاء الحاضرين.

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وأوضح أن طرح التذاكر سيتم إلكترونياً، مستشهداً بالنظام الذي اتبعته روسيا في تنظيمها للنسخة المونديالية الأخيرة.

وتعرف بطولة المنتخبات الأبرز على مستوى القارة السمراء، مشاركة غير مسبوقة بـ24 منتخباً، بعد أن كانت النسخ السابقة تقتصر على 16 منتخباً فقط.

وتأهلت خمسة منتخبات عربية إلى"العرس الأفريقي الكبير"، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للمنتخبات العربية، وهنا يدور الحديث حول: مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا.

كمت تشهد البطولة القارية مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في النهائيات الأفريقية؛ وهي: بوروندي، ومدغشقر، إضافة إلى موريتانيا.