انت الان تتابع تفاصيل خبر 45 دولة تشارك في بطولة آسيا لألعاب القوى بقطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - تستضيف قطر منافسات النسخة الـ23 من البطولة الآسيوية لألعاب القوى، بين الـ21 والـ24 من أبريل الجاري، على استاد "خليفة الدولي"، بمشاركة كوكبة من أبرز نجوم "أم الألعاب" في القارة الصفراء.

في هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى دحلان الحمد: إن "بطولة (الدوحة 2019) ستكون من أهم البطولات في تاريخ القارة الآسيوية؛ نظراً لما توفره الدوحة من المرافق الرياضية العالمية، والتسهيلات والإمكانيات التي تكون بمثابة تجربة فريدة لجميع المشاركين".

وأشار إلى أن النسخة القارية المقبلة ستشهد مشاركة 1000 لاعب، و450 إدارياً يمثلون 45 دولة يتنافسون على المراكز الأولى في أكبر قارات العالم.

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وأوضح أن الدوحة تستعد لموسم حافل بمنافسات المستوى الأول لألعاب القوى؛ إذ تحتضن عقب البطولة الآسيوية، منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، مطلع مايو المقبل، ثم تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى بين 28 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.

وتقام البطولة، التي تمتد أربعة أيام باستاد "خليفة الدولي"، الذي يتوفر على تقنية تبريد صديقة للبيئة توفر الأجواء المثالية للاعبين وللجماهير.

ويتنافس المشاركون في البطولة على الفوز بـ 186 ميدالية من خلال 21 مسابقة للرجال ومثلها للسيدات، بالإضافة إلى سباق التتابع المختلط الذي سيقام للمرة الأولى خلال البطولة الآسيوية لألعاب القوى.

تجدر الإشارة إلى أن الدوحة أثبتت دائماً كفاءتها وخبرتها التنظيمية في استقطاب بطولات ألعاب القوى العالمية من خلال استضافتها للدوري الماسي سنوياً، وبطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2010 ودورة الألعاب الآسيوية 2006.