شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. عودة فتحي وربيعة والشحات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه في مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 27 من الدوري المصري.
وأجرى لاسارتي 7 تغييرات على التشكيلة الأساسية بعودة ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وأحمد فتحي للتواجد في الخط الدفاعي للفريق، مع عودة كريم نيدفيد لخط الوسط بعد إيقافه في اللقاء الماضي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، جيرالدو، حسين الشحات.
خط الهجوم: وليد أزارو.
البدلاء: على لطفي، سعد سمير، حسام عاشور، محمد هاني، رمضان صبحي، صالح جمعة، مروان محسن.
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