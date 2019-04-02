شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للحفاظ على الصدارة أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره سموحة، في السابعة مساءً، على ملعب بتروسبورت، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

تقابل الفريقان في بطولة الدوري من قبل 13 مرة، حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات، فيما فاز الفريق السكندرى 3 مرات، وكان التعادل حاسمًا في 4 لقاءات.

وسجل القلعة البيضاء 15 هدفًا في شباك فريق سموحة، فيما أحرز الفريق السكندرى 11 هدفًا في شباك نادى الزمالك.

ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة بحثا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، والمنافسة على درع الدورى هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الوصيف النادى الأهلي.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا في القمة 117 أمام النادى الأهلى، ولكنه يدخل مباراة اليوم بحسابات أخرى، وهى الثلاث نقاط فقط للحفاظ على صدارة الدورى الممتاز من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل السفر إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير في دور ربع النهائى لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية».

Advertisements

ويسعى السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إلى ثبات التشكيل أمام سموحة، حيث سيخوض اللقاء بنسبة كبيرة بنفس تشكيل مباراة القمة، لاسيما أنه لا يرغب في المغامرة بالثنائى محمود علاء والتونسى حمدى النقاز، حتى لا تتفاقم الإصابة. وخصص جروس خلال التدريبات الأخيرة فقرات تكتيكية، نفذ خلالها المدير الفنى بعض الجمل الفنية التي ينوى تنفيذها في مواجهة سموحة.

وعقد المدير الفنى السويسرى جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية اللقاء المقبل أمام سموحة في مشوار الفريق نحو بطولة الدورى، كما طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز ومواصلة اعتلاء الصدارة.

وقام المدير الفنى بشرح بعض الأمور الفنية المعينة للاعبين من أجل تنفيذها أمام الفريق السكندرى، لاسيما أنه يرغب في تطبيق بعض الجمل التكتيكية في المباراة.

ويدخل الزمالك بتشكيل يتكون من محمود عبدالرحيم «جنش» في حراسة المرمى، وأمامه حازم إمام، محمود حمدى «الونش»، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالمنعم «كهربا»، يوسف إبراهيم «أوباما»، أحمد سيد «زيزو»، خالد بوطيب.

على الجانب الآخر، يبحث سموحة عن الفوز الأول تحت قيادة حسام حسن، بعدما خسر المدير الفنى ثلاث مباريات أمام كل من الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة، ويأمل الفريق السكندرى في الخروج من النفق المظلم وتحقيق النقاط الثلاث.

واستقر حسام حسن على اللمسات الأخيرة على التشكيل الأساسى الذي سيخوض به مباراة وادى دجلة في الدورى الممتاز، حيث من المتوقع أن يقوم العميد بإجراء تغييرات بالجملة في تشكيل المباراة، بعد عودة اللاعبين من الإيقافات، حيث غاب عدد من اللاعبين عن المباراة الماضية، أبرزهم سيد فريد ومحمود معاذ. ويدخل سموحة اللقاء وفى جعبته 25 نقطة، محتلاً المركز السادس عشر، بعد أن خاض 25 لقاء، خسر 9، وفاز 4، وتعادل في 13، وسجل 22 هدفا، ودخل مرماه 36 هدفا. ويأتى التشكيل المتوقع كالتالى: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وأمامه محمود سيد، سيد فريد، أوميد أوكيرى، ديريك، إبرهيم عادل، شريف رضا، أحمد العش، إبراهيم عبدالقوى، محمود سامى، إبرهيم يحيى.