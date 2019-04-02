شكرا لقرائتكم خبر عن جامعتا الملك فيصل والقصيم تتنافسان على ذهب دوري كرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يلتقي غداً (الأربعاء) فريقا جامعتي الملك فيصل والقصيم في المباراة النهائية لدوري كرة قدم الجامعات (أ)، الذي يُشرف عليه وينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع.

وستُقام المباراة النهائية للدوري على ملعب جامعة الملك فيصل في الأحساء، وسيتم بنهايتها تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة، حيث جاء فريق جامعة الجوف في المركز الثالث بفوزه على جامعة الحدود الشمالية بنتيجة 3-2.

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وتأهل فريق جامعة الملك فيصل للنهائي بعد فوزه على نظيره جامعة الجوف 4 - 2 بركلات الترجيح في إياب الدور نصف النهائي، فيما تأهل فريق جامعة القصيم بعد تعادله مع جامعة الحدود الشمالية 2-2, مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب 2 – 1.

وأكد مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي، أن جميع الاستعدادات اكتملت لاستضافة جامعة الملك فيصل لنهائي دوري كرة القدم (أ)، الذي يُعد ختام الموسم التاسع لبطولات اتحاد الجامعات، مشيداً في هذا الصدد بالمستويات المميزة التي أفرزها الدوري، منوهاً بتعاون جميع الجامعات المشاركة في هذه المسابقة وجميع المسابقات التي نظمها الاتحاد للموسم الحالي.

وأشار الدكتور السنتلي، إلى إن مراحل المسابقة شهدت تنافساً قوياً بين الجامعات المشاركة، وهو ما يدل على اهتمامهم الكبير بأنشطة الاتحاد التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الرياضة الجامعية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وقدم الدكتور أحمد السنتلي شكره لجامعة الملك فيصل وعلى رأسها مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، على استضافتهم للنهائي، والترتيبات الكبيرة لإنجاح هذه المناسبة ليكون ختام الموسم في أبهى حُلة.