شكرا لقرائتكم انتر ميلان يعفو عن المتمرد ايكاردى وسباليتى يضمه لقائمة جنوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن عودة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من جديد، حيث سيكون متواجدا في قائمة الفريق لمواجهة جنوى غدا، فى الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: إيكاردي تدرب مع الفريق بشكل جيد، سيتواجد معنا غدًا، لقد كان ماروتا حاسمًا في حل المشكلة، الوضع أصبح أفضل الأن، ويمكن لإيكاردي مساعدة الفريق".

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أضاف: " إذا أصبح إيكاردي جزء من الفريق، فهو يساوي رونالدو وميسي معًا، يكون مؤثر أكثر من الثنائي، ولكن إذا كان وحيدًا لن يقدم شيء، هو واعتذر عن كل شيء، ونحن جميعًا نؤمن بقدراته".

ولم يلعب إيكاردي مع الفريق منذ 13 فبراير الماضي، بعد أزمة بينه وبين إدارة الإنتر على خلفية عقده الجديد مع الفريق.