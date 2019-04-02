شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم المقاولون فى صراع الاقتراب من المربع الذهبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الإسماعيلى فى عبور المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى.

تقدم كريم بامبو للإسماعيلى فى الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة زميله الناميبى شيلونجو وأودع الكرة قوية فى شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون ، وأضاف محمود عبد العاطى دونجا الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 47 .

بهذه النتيجة يقتنص الإسماعيلى ثلاث نقاط غالية يرفع بها رصيده إلى 35 نقطة ومازال فى المركز السابع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 36 نقطة ومازال فى المركز السادس .

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد فوزى

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خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى

أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو

بينما بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى ، أمير عابد ، محمد سمير ، إبراهيم صلاح ، محمد طلعت ، كريم مصطفى ، حسن الشامى ، محمد إبراهيم سوسته ، سيف الجزيرى ، فاروقا ، أحمد على.