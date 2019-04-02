نجم الزمالك يفارق الحياة بعد صراع مع المرض...

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جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل عادل شرف نجم سلة الزمالك فى العصر الذهبى بعد صراع مع المرض.
وكان عادل شرف لاعبا بنادى الزمالك فى الخمسينات ، ثم انتقل للجزيرة قبل أن يعود للقلعة البيضاء مرة أخرى فى الستينات .
حصل على لقب أفضل لاعب مصريا و عربيا مرتان عامى 1961 و 1965 ، كما حصل على نوط الرياضة وتسلمه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الستينات
تولى تدريب عدة اندية مثل الطيران و الجزيرة و اهلى جدة و الرياض و الهلال السعودى بالإضافة إلى منتخب الشباب السعودى ، و
ختم حياته فى النادى الاهلى المصرى ثم اعتزل التدريب و تولى رئاسة اتحاد السلة لمدة عام .
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