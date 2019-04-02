شكرا لقرائتكم بهاء مجدى بديل عبد الله جمعة فى تشكيل الزمالك أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عبد الله جمعة ظهير ايسر الفريق، من قائمة مباراة سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء غد الأربعاء، على ستاد بترو سبور، ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى.

وجاء استبعاد عبد الله جمعة من قائمة فريقه لمواجهة سموحة، بسبب إصابة اللاعب في أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض مما دفع جروس لاستبعاده.

ومن المقرر أن يشارك بهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة، خلال مواجهة سموحة.