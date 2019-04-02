مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-4-2019 اون لاين بالدوري الإيطالي...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-4-2019 اون لاين، حيث يدخل اليوفي اللقاء وهو على صدارة جدول الكالتشيو بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لكنه يبحث عن تحقيق انتصار هام يقربه من حسم لقب الكالتشيو، خاصة قبل المواجهة الحاسمة التي تنتظره أمام أياكس في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الإيطالي، حيث يبحث فريق كالياري عن تحقيق انتصار معنوي خاصة أنه سيكون أمام الفريق الذي احتكر بطولة الدوري الإيطالي خلال السنوات الماضية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-4-2019 اون لاين، ويبحث اليوفي عن الفوز بالدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي و الـ34 في تاريخه، حيث يحتل اليوفي صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو نابولي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

بينما فريق كالياري فيخوض المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-4-2019 اون لاين، حيث تحدث المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري عن العديد من الأمور الهامة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أبرزها كان عن لحاق رونالدو بمواجهة

وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كالياري: "كريستيانو يعمل على العودة من الإصابة، نتمنى أن يكون جاهزًا لمواجهة أياكس، لكن هذا سيكون أمرًا صعبًا".

وأضاف "دوجلاس كوستا في حالة جيدة ومن المقرر أن يكون متاحًا، خضيرة تدرب بالأمس ومن الممكن أن يعود أمام ميلان، أما كوادرادو فهو يقوم بعمل جيد، إنها مسألة وقت فقط حتى يعود إلى المجموعة، سأرى حالة ديبالا اليوم، بينما ماندزوكيتش عانى قليلاً من الإنفلونزا وسأقيمه".

وتابع "الحارس ماتيا بيرين تعرض لضربة في الكتف لذلك لن يكون متاحًا لمواجهة كالياري، لكني أتمنى تواجده ضد أياكس، سبينازولا أيضًا لديه مشاكل في الركبة وهو خارج الفريق حتى هذه اللحظة، بينما عاد بارزالي إلى التدريبات".

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وأردف "غدًا ستكون مباراة صعبة ضد فريق قوي للغاية في ملعبه، كالياري سيبحث عن ترك انطباع جيد أمامنا وستكون مباراة مثيرة، يوفنتوس لديه الجودة الرائعة لتحقيق أفضل النتائج من اللاعبين، وهو أمر أساسي لنمو اللاعبين الشباب"

وحول تشكيل الفريق المحتمل، قال "يجب أن أقرر ما إذا كنت سأدفع بثلاثة عناصر في خط الدفاع أم أربعة، كانسيلو قد يكون في الهجوم، لدي الكثير من المدافعين في حالة جيدة مثل دي تشيليو، كاسيريس وبونوتشي، وفي الوسط نحن بخير".

وواصل "كين يقوم بعمل جيد، مباراة كالياري ستكون اختبار مهم بالنسبة له، إنه شاب صغير ولديه إمكانيات كبيرة، مازال بحاجة إلى التعلم من تقلبات كرة القدم، وأن يواصل النمو والتطور حتى لو كانت الأمور لا تسير على ما يرام".

وأكمل "كانسيلو لاعب لديه صفات مهمة، لكن عليه أن يواصل التحسن، الفريق الآن يسير بشكل جيد، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام لذلك من المهم أن يكون اللاعب قادر على الحصول على قسط من الراحة".

واختتم المدرب الإيطالي حديثه "إيمري كان مثال للحماس والرغبة، بعد المشكلة التي واجهته في بداية الموسم تحسن كثيرًا، يُمكنه أيضا اللعب في الدفاع".

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-4-2019 اون لاين، حيث إن اليوفي سيفقد جهود لاعبه ليوناردو سبينازولا ليوناردو، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

حيث وفقاً لموقع "توتو ميركاتو"، أن ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر لليوفي، يحتاج إلى أسبوعين من أجل التعافي من مشكلة في الركبة.

وأضاف الموقع أنه من المؤكد أن يتم استبعاد سبينازولا، من قائمة يوفينتوس للمباريات الـ 4 المقبلة، من بينها مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي، وذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام، المقررة يوم 10 أبريل الجاري.