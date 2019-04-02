شكرا لقرائتكم جروس يستبعد عبد الله جمعة وحفنى وعنتر من قائمة الزمالك أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة، في الجولة 24 لمسابقة الدورى، والمقرر اقامتها فى السابعة مساء غد الاربعاء على ملعب بتروسبورت. وضمت قائمة الزمالك كلاً من: في حراسة المرمي.. محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد. Advertisements فى خط الدفاع.. بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز- كماتشو. في خط الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف اوباما - أحمد زيزو - محمد ابراهيم. في خط الهجوم.. عمر السعيد - خالد بو طيب. ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي للإصابة وحميد أحداد للايقاف وعبد الله جمعة وعمر صلاح وأيمن حفني ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي لاسباب فنية.

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