أزارو يقود هجوم الأهلى أمام الاتحاد السكندرى...

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

‏خط الدفاع : أحمد فتحى - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

‏خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا

‏خط الهجوم : وليد أزارو.

وتضم قائمة بدلاء الاهلي أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز كلا من : علي لطفي - صالح جمعة - مروان محسن - سعد سمير - حسام عاشور - محمد هاني - رمضان صبحي.

فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وصلاح محسن وباسم علي ومحمد شريف من قائمة الاهلي التى تواجدت في الأسكندرية منذ الخميس الماضي لخوض مباراة الزمالك السبت الماضي ثم لقاء الأتحاد السكندري الليلة.