شكرا لقرائتكم فاران يرفض مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن رفض الفرنسى رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإنتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إقتراب رافاييل فاران من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد بعد أن أعلن عن رغبته فى الرحيل من ريال مدريد.

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وفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور"الإنجليزية، إن فاران رفض العرض المقدم من مسئولى مانشستر يونايتد للإنضمام إلى صفوفه الصيف المقبل، ويفضل الإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالى.

وأشارت تقارير صحفية سابق، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تحدث مع زميله السابق في ريال مدريد رافاييل فاران من أجل الانتقال إلى السيدة العجوز في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فاران صاحب الـ 25 عاماً يحظى باهتمام من جانب ليفربول، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، إلى جانب يوفنتوس ومانشستر يونايتد.