شكرا لقرائتكم برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن كوتينيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، ان نادى برشلونة الإسبانى حدد سعر الاستغناء عن نجمه البرازيلى فيليب كوتيتيو فى الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البراسا حددت سعر كوتينيو فى الصيف المقبل بـ 110 مليون جنيه استرلينى، فى ظل سعى عدة أندية إنجليزية لضم اللاعب ، وعلى رأسها مانشستر يوناليتد وتشيلسى.

وخرج كوتينيو من حسابات المدير الفنى للبلوجرانا فى الفترة الأخيرة، بعد أن انضم لصفوف الفريق فى يناير من العام الماضى قادما من ليفربول الإنجليزى مقابل 140 مليون استرلينى تتضمن الحوافز التى تتعلق بالمشاركة فى المباريات وتسجيل الأهداف.