شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنبي يفك العقدة ويهزم الإنتاج بهدف نظيف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادى إنبى بقيادة على ماهر فوزًا مهمًا على نظيره الإنتاج الحربى والذى يقوده فنيًا مختار مختار بهدف نظيف أحرزه أحمد شكرى بالدقيقة التاسعة، بعد انتهاء مواجهة الفريقين التى أقيمت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، والتى جاءت ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انبى للنقطة 26 فى المركز الـ14 ليتقدم 4 مراكز بعد أن كان فى ذيل جدول المسابقة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 32 محتلاً المركز الثامن، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.

جاء المباراة متوسطة المستوى، وتبادل الفريقان فيها السيطرة دون تشكيل خطورة من المهاجمين، باستثناء لقطة الهدف، التى نجح فيها أحمد رفعت فى تمرير كرة رائعة لأحمد شكرى المنطلق من خلف دفاعات الإنتاج الحربى والذى قام بمراوغة حارس الإنتاج الحربى أحمد يحيى وأسكن الكرة الشباك.