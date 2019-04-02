شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم المقاولون بهدفى بامبو ودونجا ويقترب من المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى فى عبور المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى. تقدم كريم بامبو للإسماعيلى فى الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة زميله الناميبى شيلونجو وأودع الكرة قوية فى شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون، وأضاف محمود عبد العاطى دونجا الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 47 ليقتنص الإسماعيلى ثلاث نقاط غالية يرفع بها رصيده إلى 35 نقطة وما زال فى المركز السابع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 36 نقطة ومازال فى المركز السادس. وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزى خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن Advertisements خط الوسط: محمود دونجا – محمود متولى أمامهم: كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: بنسون شيلونجو بينما بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد إبراهيم سوستة، سيف الجزيرى، فاروقا، أحمد على.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يهزم المقاولون بهدفى بامبو ودونجا ويقترب من المربع الذهبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.