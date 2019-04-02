شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عادل شرف نجم سلة الزمالك فى العصر الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل عادل شرف نجم سلة الزمالك فى العصر الذهبى بعد صراع مع المرض.

كان عادل شرف لاعبًا بنادى الزمالك فى الخمسينيات، ثم انتقل للجزيرة قبل أن يعود للقلعة البيضاء مرة أخرى فى الستينيات .

وحصل على لقب أفضل لاعب مصريًا وعربيًا مرتين عامى 1961 و1965، كما حصل على نوط الرياضة وتسلمه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الستينيات.

تولى تدريب عدة أندية مثل الطيران والجزيرة وأهلى جدة والرياض والهلال السعودى بالإضافة إلى منتخب الشباب السعودى، وختم حياته فى النادى الأهلى المصرى ثم اعتزل التدريب وتولى رئاسة اتحاد السلة لمدة عام .