شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، من قائمة مباراة سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بترو سبور، ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى.

وجاء استبعاد عبد الله جمعة من قائمة فريقه لمواجهة سموحة، بسبب إصابة اللاعب فى أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض ما دفع جروس لاستبعاده.

ومن المقرر أن يشارك بهاء مجدى فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة، خلال مواجهة سموحة.