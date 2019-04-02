شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، من قائمة مباراة سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بترو سبور، ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى.
وجاء استبعاد عبد الله جمعة من قائمة فريقه لمواجهة سموحة، بسبب إصابة اللاعب فى أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض ما دفع جروس لاستبعاده.
ومن المقرر أن يشارك بهاء مجدى فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة، خلال مواجهة سموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.