شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة وعاشور ومروان ضمن بدلاء الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم قائمة بدلاء الأهلى أمام الاتحاد السكندرى في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز كلاً من: علي لطفي - صالح جمعة - مروان محسن - سعد سمير - حسام عاشور - محمد هاني ورمضان صبحي.

كان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد وضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو.

فيما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وصلاح محسن وباسم علي ومحمد شريف من قائمة الأهلي التى تواجدت في الإسكندرية منذ الخميس الماضي لخوض مباراة الزمالك السبت الماضي ثم لقاء الاتحاد السكندري الليلة.