عبد الله جمعة وأيمن حفنى خارج قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة، في الجولة الـ24 لمسابقة الدورى، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت. وضمت قائمة الزمالك كلاً من: وضمت قائمة الزمالك كلاً من: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد. فى خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز- كماتشو. Advertisements في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن - يوسف اوباما - أحمد زيزو - محمد ابراهيم. في خط الهجوم: عمر السعيد - خالد بو طيب. ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي للإصابة وحميد أحداد للايقاف وعبد الله جمعة وعمر صلاح وأيمن حفني ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

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