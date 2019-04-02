أزارو وجيرالدو والشحات وربيعة في تشكيل الأهلى أمام الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وضم تشكيل الأهلي كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي ‏خط الدفاع: أحمد فتحى - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول Advertisements ‏خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ‏خط الهجوم: وليد أزارو.

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