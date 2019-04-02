قمر وعمار حمدى يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلى بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، وجاء اللتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم
الوسط: أحمد نبيل مانجا,، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد
الهجوم: عمار حمدي و خالد قمر
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