الارشيف / اخبار الرياضه

قمر وعمار حمدى يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قمر وعمار حمدى يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلى بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، وجاء اللتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم

Advertisements

الوسط: أحمد نبيل مانجا,، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد

الهجوم: عمار حمدي و خالد قمر

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمر وعمار حمدى يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا