شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دونجا يتقدم للإسماعيلى بالهدف الثانى على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود عبد العاطى دونجا مدافع وسط الإسماعيلى فى إحراز الهدف الثانى لفريقه أمام المقاولون فى الدقيقة 47 لتصبح النتيجة 2 / 0 فى المباراة المقامة بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى.

كان كريم بامبو قد تقدم للإسماعيلى فى الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة زميله الناميبى شيلونجو وأودع الكرة قوية فى شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون وقد بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن

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خط الوسط: محمود دونجا – محمود متولى

أمامهم: كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: بنسون شيلونجو

بينما بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى ، أمير عابد ، محمد سمير ، إبراهيم صلاح ، محمد طلعت ، كريم مصطفى ، حسن الشامى ، محمد إبراهيم سوسته ، سيف الجزيرى ، فاروقا ، أحمد على.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه 3 مباريات مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 29 هدفًا.