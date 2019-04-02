مشاهدة الاهلي والاتحاد بث مباشر بجودة عالية on sport يلا شوت 7sry | رابط مشاهدة مباراة الاهلي...

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تاريخيا، الأهلي والاتحاد إلتقيا في 115 مواجهة بالدوري المصري الممتاز فوز الأهلي 75 فوز الاتحاد 16 تعادلا في 24

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