الشباب السعودي يسعى لضم نجم الزمالك بـ 2 مليون دولار

كتبت- ملك موسى
علم صدى البلد أن نادي الشباب السعودي، هو صاحب العرض الذي تحدث عنه مجلس إدارة نادي الزمالك في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص استعارة نجم الفريق الأبيض محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد نهاية الموسم.
واتفق مسئولو نادي الشباب مع "كهربا" على منحه ٢ مليون دولار في الموسم، بعد إنهاء إجراءات ضمه من الزمالك.
ورحب مجلس إدارة نادي الزمالك بإعارة اللاعب على أن يمدد تعاقده مع النادي الأبيض لمدة موسم إضافي.
الجدير بالذكر أن «كهربا» سبق له خوض تجربة احترافية مع اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين، قبل العودة إلى الزمالك...
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