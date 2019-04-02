الأهلى والاتحاد .. صافرة جريشة وش السعد على الأهلاوية

كتبت- كتبت ياسمين يحيى

مع دقات السابعة والنصف من مساء اليوم ، يلتقى فريق الأهلى مع الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى، وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم الدولى جهاد جريشة، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وهانى خيرى، وعمرو الشناوى حكما رابعا، وكل من طارق مجدى وأسامة إسماعيل حكما خامسا .

مباراة الأهلى والاتحاد اليوم تحمل الرقم 20 لجهاد جريشة مع الأهلى، حيث سبق وأدار 19 مباراة للفريق الأحمر فى مسابقة الدورى، حقق الأهلى الفوز فى 13 مباراة، وخسر فى 4 مباريات، بينما تعادل فى مباراتين فقط.

أول مباراة...