قائمة الزمالك لسموحة.. عودة علاء والنقاز.. وجمعة ضمن 8 مستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعاد الثنائي محمود علاء وحمدي النقاز إلى قائمة الفريق بعد تعافيهما من الإصابة، بجانب ظهور المدافع الشاب محمد أحمد كماتشو.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وعبدالله جمعة للإصابة، وحميد أحداد للايقاف، وعمر صلاح وأيمن حفني ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وكشف مصدر بالزمالك لمصراوي أن استبعاد الظهير الأيسر عبدالله جمعة يعود إلى تعرضه لإصابة في أنكل القدم خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض، مما دفع جروس لاستبعاده من القائمة.

وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

الدفاع: حازم إمام وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن.

وفي الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 54 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز الـ15 برصيد 25 نقطة بعد فشله في تحقيق أي انتصار بالمسابقة في آخر 17 مباراة وتحديدًا منذ أكتوبر الماضي.