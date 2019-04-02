بالصور.. كيف يستعد ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي والاتحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
يستعد ملعب برج العرب، لاحتضان مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، بالجولة الـ27 من الدوري الممتاز.
وأظهرت الصور الواردة من ملعب برج العرب، تواجد عدد من عمال الصيانة داخل أرضية ملعب اللقاء، يحملون " الجرادل" والتي يستقر داخلها الرمال.
العمال ظهرت في الصور، تلتقط بعض الرمال من "الجرادل" وتضعها في المناطق التالفة بالأرضية، في محاولة لإخفاء الندبات التي تتخلل أرضية ملعب برج العرب.
وكان ملعب برج العرب احتضن قبل أيام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وظهر خلال بشكل سيء بسبب ردائه الأرضية وسقوط الأمطار خلال المباراة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.
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