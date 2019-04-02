تشكيل الأهلي.. 7 تغييرات أمام الاتحاد السكندري.. وربيعة أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى لاسارتي سبعة تغييرات على التشكيل الذي خاض به مباراة القمة 117 الأخيرة أمام الزمالك، والتي جاء أبرزهم مشاركة رامي ربيعة وأحمد فتحي بشكل أساسي بعد غياب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

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الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد.

وسط الهجوم: حسين الشحات، ناصر ماهر، جيرالدو.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، سعد سمير، حسام عاشور، محمد هاني، رمضان صبحي، صالح جمعة، ومروان محسن.

ويدير المباراة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وسيعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا رابعًا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.