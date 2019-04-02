تشكيل الاتحاد.. عمار حمدي أساسيًا.. وقمر يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وظهر في التشكيل عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري، ويقود خالد قمر هجوم زعيم الثغر.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

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الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - السيد سالم - محمد أنور

الوسط: خالد الغندور - نور السيد - أحمد نبيل مانجا.

الهجوم: عمار حمدي - توني سيلفا - خالد قمر.

ويدير المباراة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وسيعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا رابعًا، وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.