20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة سموحة.. وجروس يستبعد 8

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة 24 لمسابقة الدوري ، والمقرر اقامتها غد الاربعاء على ملعب بتروسبورت . وضم قائمة الزمالك لمواجهة سموحة كلا من : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد في خط الدفاع : بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حازم امام – حمدي النقاز- كماتشو Advertisements في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – ابراهيم حسن – يوسف اوباما – احمد زيزو – محمد ابراهيم في خط الهجوم : عمر السعيد – خالد بو طيب بينما تم استبعاد كلا من عبد الله جمعة وعمر صلاح وأيمن حفني ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي لأسباب فنية ومصطفى فتحي للإصابة وحميد أحداد نظراً للإيقاف بسبب الإنذار الثالث

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