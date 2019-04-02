أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي ‏خط الدفاع :أحمد فتحي- رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول ‏خط الوسط : عمرو السولية – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جيرالدو دا كوستا Advertisements ‏خط الهجوم : وليد أزارو. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي – صالح جمعة – مروان محسن – سعد سمير – حسام عاشور – محمد هاني – رمضان صبحي. فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وصلاح محسن وباسم علي ومحمد شريف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم فتحي.. 6 تغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.