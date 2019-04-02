6 غيابات في صفوف ريال مدريد

غاب لاعب الوسط ماركوس يورنتي الثلاثاء عن تدريب فريقه ريال مدريد عشية مواجهة فالنسيا في الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي لم يكمله أيضاً كل من الحارس تيبو كورتوا والمدافع داني كارفاخال، بينما يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور التعافي من إصابته.

وأنهى مدرب الفريق، زين الدين زيدان، الإعداد لزيارة ملعب ميستايا، المباراة التي سيغيب عنها أيضاً ناتشو فرنانديز لعقوبة الإيقاف، إذ يبحث عن ثالث انتصار له توالياً في حقبته الثانية مع النادي “الملكي”.

وغاب يورنتي عن التدريب بشكل مفاجيء، بعدما كان تعافى للتو من إصابته العضلية، ولعب كأساسي أمام ويسكا في الجولة الماضية بالليغا، ولم يشارك في أي جزء من التدريبات دون أن يعلن الريال عن تعرضه لأي إصابة.

وشارك في التدريب حارس مرمى الفريق الرديف، موحا، والذي تضمن تدريبات بدنية وأخرى بالكرة في دوائر مصغرة.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول الليغا، بفارق 12 نقطة عن غريمه برشلونة صاحب الصدارة، وذلك قبل ثماني جولات على ختام المسابقة.