بيريز: البرنابيو الجديد سيكون أفضل ملعب في العالم

قدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتنيو بيريز، مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، والذي سيبدأ تنفيذه بنهاية الموسم الجاري، في أواخر مايو المقبل، مؤكداً أنه سيصبح “أفضل ملعب في العالم”.

صرح زيدان خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة فالنسيا على ملعب ميستايا بالجولة 30 من “الليغا”: “أنا مدرب ريال مدريد وأنا من أتخذ القرارات، يتحدث الكثيرون عن تغييرات، لكن هذا سيكون العام المقبل، لا يمكن التحدث الآن، ينبغي احترام كل اللاعبين الموجودين في ريال مدريد والذين قدموا الكثير من الأشياء الجيدة، الحديث عن عملية تنظيف داخل الفريق أراه قلة احترام”.

وأضاف: “أنا المدرب الآن وأنا من ينبغي عليه اتخاذ مثل هذه القرارات، نحن هنا في ناد هام، يتولى قيادته أناس مهمين والأمور تتخذ بشكل جماعي”.

لكن زيدان أقر بأن النادي سيقوم بتعاقدات: “سنعلن عن قراراتنا بنهاية الموسم، لكني لن أغير من طريقة لعبي”.

وبخصوص مواجهة فالنسيا، قال: “ستكون مباراة رائعة، اللاعبون يحبون المشاركة في مثل هذه المواجهات، سنحاول تقديم مباراة جيدة، نريد إنهاء الموسم بشكل جيد”، رغم اعترافه بقلة الحماسة لدى اللاعبين نظراً لعدم وجود الدافع لعدم اللعب على أية ألقاب لنهاية الموسم.