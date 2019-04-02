غياب نيمار وكافاني ودي ماريا عن صفوف سان جيرمان

أكد المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الألماني توماس توخيل، استمرار غياب الرباعي نيمار وإدينسون كافاني وآنخل دي ماريا وتوماس مونيير عن صفوف الفريق خلال مباراته المقررة غداً الأربعاء في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس فرنسا.

ويعاني اللاعبون الأربعة من الإصابات التي ستحول دون مشاركتهم في المباراة أمام نانت غداً الأربعاء.

وأشار توخيل إلى أن اللاعبين داني ألفيس وجوليان دراكسلر يستطيعان المشاركة في اللقاء.

ويغيب نيمار عن صفوف الفريق منذ إصابته في مباراة ستراسبورغ ببطولة الكأس في يناير (كانون الثاني) الماضي.