مروان محسن على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الاتحاد

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي - صالح جمعة - مروان محسن - سعد سمير - حسام عاشور - محمد هاني - رمضان صبحي. فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير ومحمود وحيد وصلاح محسن وباسم علي ومحمد شريف.

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