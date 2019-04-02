ليون يوافق على بيع نبيل فقير

أبدي نادي ليون الفرنسي موافقته على رحيل نبيل فقير لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب"الفرنسية، فإن إدارة نادي ليون وافقت على حيل نجم وسط الفريق خلال الصيف الموسم، بعدما عرقلت انتقال الموسم الماضي إلى ليفربول الإنجليزي.
وكان ليفربول الإنجليزي على وشك ضم نبيل فقير الموسم الماضي من نادي ليون بقيمة 53 مليون جنيه استيرليني وبعقد يمتد لخمس سنوات، لكن إدارة النادي الفرنسي أوقفت الصفقة في اللحظات الأخيرة.
لكن ليفربول سيواجه صعوبات في الظفر بخدمات لرغبة العديد
الجدير بالذكر أن نبيل فقير توج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 التي أقيمت بدولة روسيا، كما شارك مع ناديه في 30 مباراة هذا الموسم.
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