أزارو يقود هجوم الاهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي ‏ Advertisements خط الدفاع : احمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول ‏خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ‏ خط الهجوم : وليد أزارو.



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