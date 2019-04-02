حلمي طولان يعلن تشكيل الاتحاد امام الاهلي

أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فرقه الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة

السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدير المباراة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وسيعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا رابعًا،وكل من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

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في خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - السيد سالم - محمد أنور

في خط الوسط: خالد الغندور - نور السيد - أحمد نبيل مانجا.

في خط الهجوم: عمار حمدي - توني سيلفا - خالد قمر.