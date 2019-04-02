أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فرقه الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولةالسابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدير المباراة الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وسيعاونه الثنائي أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا رابعًا،
وجاء التشكيل كالتالي..
في حراسة المرمى: الهاني سليمان
في خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - السيد سالم - محمد أنور
في خط الوسط: خالد الغندور - نور السيد - أحمد نبيل مانجا.
في خط الهجوم: عمار حمدي - توني سيلفا - خالد قمر.
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي طولان يعلن تشكيل الاتحاد امام الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.