محمود علاء والنقاز علي رأس قائمة الزمالك للقاء سموحة

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة ، في الجولة 24 لمسابقة الدوري ، والمقرر اقامتها غد الاربعاء على ملعب بتروسبورت . وضم قائمة الزمالك لمواجهة سموحة كلا من : كلا من : في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدي النقاز- كماتشو في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - احمد زيزو - محمد ابراهيم في خط الهجوم : عمر السعيد - خالد بو طيب

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