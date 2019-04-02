نجم المغرب: أتمنى اللحاق بكأس أمم أفريقيا

علق أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني عن إصابته التي قد تعرض لها مع فريقه أثناء مباراة الفريق أمام فولفسبورج بالدوري الألماني.

وكان نادي بروسيا دورتموند قد أعلن إصابة الدولي المغربي بكسر في مشط القدم

وأن ‏اللاعب سيخضع لعملية جراحية في مدريد خلال الأيام المقبلة ليبدأرحلة العلاج.

وقال حكيمي في تصريحات صحفية: " هى لحظة صعبة عندما تعرضت للإصابة، حاولت الركض وشعرت

بألام، لكنني لم أستطع وألقيت نفسي على الأرض".

وأضاف: "توقيت الإصابة أحزنني بعض الشئ خاصة في الوقت الحالي، وهو الوقت الذي يحتاجني فيه الفريق، سأرسل كل دعمي لهم، وأنا أعلم أن الفريق سيكمل بشكل جيد للغاية".

وأتم "أمل اللحاق بكأس أمم أفريقيا، أسعى للوصول إلى هناك".