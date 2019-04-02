13 لاعبًا يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني كارثة حقيقية الموسم الحالي بالخروج من كافة البطولات التي يشارك فيها، بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس ملك إسبانيا وابتعد عن المنافسة في الدوري الإسباني "الليجا" وتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليبدأ في تدعيم الفريق.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن 13 لاعبًا من صفوف فريق ريال مدريد سوف يتم التخلي عند خدماتهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة وهم..
1/ جاريث بيل
يعتقد ريال مدريد أن زمن بيل في ملعب سانتياجو بيرنابيو يحتاج إلى نهايته ويعتقد أن زين الدين زيدان يشارك وجهة النظر في رحيلة.
2/ رافائيل فاران
أحد اللاعبين الذين لن يرغب النادي في المغادرة هو رافائيل فاران ، لكن تم ربطه بالانتقالفي الأسابيع الأخيرة.
3/ كيلور نافاس
يبقي مصير اللاعب في يدية إذا أراد المغادرة، فإن ريال مدريد لن يقف في طريقه.
4/ لوكا زيدان
لا يستبعد أن يستمر لوكا زيدان لمدة عام آخر في ريال مدريد ، لكن هناك أيضًا انتظارًا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عروض.
5/ يسوع فاليجو
تم تعيين مركز الظهير الرابع الحالي للمغادرة، وسيكون إما على صفقة قرض أو على نقل دائم مع شرط إعادة الشراء.
6/ ماركوس يورينتي
وبقدر ما كان أداء لاعب خط الوسط جيدًا عندما لعب هذا الموسم ، لم يكن زيدان مقتنعًا به في العام الماضي وقد يعتمد مستقبله
7/ داني سيبايوس
سيبالوس لم يستمتع بالكثير من وقت اللعب تحت قيادة زيدان، وذكرت تقارير صحفية أنه يقترب من الرحيل.
8/ إيسكو
لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لإيسكو ووصول لاعب مثل بول بوجبا أو هازارد يمكن أن يجعل من الصعب عليه البقاء.
9/ ماريانو
وقع النادي أكثر من توقيع الصيف والآن مستقبله في يد زيدان الذي يعتقد أنه يحب المهاجم.
10/ مارسيلو
سيتحدث النادي مع زيدان في نهاية الموسم لمعرفة ما إذا كان مارسيلو يظهر في خطط الفرنسي أم لا.
11/ كريم بنزيمة
يعد بنزيما من أفضل اللاعبين أداءً في الموسم ، يجب تعيين المهاجم لعام آخر في الفريق الإسباني.
12/ إبراهيم دياز
سيتم توقيع عقد اللاعب في يناير على سبيل الإعارة من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لموسم 2019/20.
13فيدي فالفيردي
يحب زيدان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ، لكن فالفيردي يريد أن يعرف أنه سيحصل على وقت لعب كبير.
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