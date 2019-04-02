اصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الزمالك بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.
وخاض الفريق تدريباته على فترتين الاولى صباحية في التاسعة
وشهد المران المسائي تركيزا من إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حماس وجدية في تدريبات المصري استعدادا للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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