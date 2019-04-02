بالصور.. حماس وجدية في تدريبات المصري استعدادا للزمالك

اصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الزمالك بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته على فترتين الاولى صباحية في التاسعة

صباحا وهي التي تم خلالها تقسيم الفريق لمجموعتين تؤدي كل منهما تدريباتها لمدة ساعة واحدة خصصها الجهاز الفني بالكامل للتدريباتالبدنية التي اشتملت على عدد من تدريبات القوة والتحمل والتي حرص الجهاز الفني على متابعتها بكل دقة.وشهد المران المسائي تركيزا من إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين.

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