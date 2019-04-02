بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد

السكندري التي تقام مساء، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد

السكندري:

يكون موعد بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد

السكندري في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يكون موعد بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد

السكندري في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد

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السكندري والقنوات الناقلة:

سيكون بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد

السكندري منقولا بشكل حصري عبر قناة أون سبورت على أن يكون المعلق، أيمن الكاشف، هو معلق اللقاء.

يدخل الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري، وعينه على الثلاث نقاط بعد الفشل في اقتناص صدارة الدوري الممتاز، من الزمالك المتصدر بعد أن تعادلا الفريقان في مباراة القمة 117، التي جمعت

بينهما مساء، السبت الماضي، على برج العرب، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلى المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ54 نقطة، في حين يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويدرك الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، جيدًا أهمية الفوز في مباراة الاتحاد كي يحافظ على فارق النقطتين بينه وبين الزمالك صاحب الصدارة، وأن أي تعثر سيوسع الفارق بينهما، مما يصعب هدفه الرئيسي وهو الاحتفاظ بدرع الدوري هذا الموسم.

بينما يسعى نادي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، المدير الفني، إلى تكرار مفاجأة الدور الأول في الدوري الممتاز، بالفوز على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة مثيرة من لاعبي الفريق السكندري.

بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد