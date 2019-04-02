هفوة جديدة للمعلق أحمد الطيب باستبدال “البقاء لله” بـ “البقاء للأهلي”

سقط المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب” في هفوة أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس حتى الآن، حين استبدل كلمة “البقاء لله” بـ “البقاء للأهلي” أثناء نقده لقرارات وزارة الإعلام المصرية بغلق قناة الرافدين بناء على شكوى من إدارة النادي الأهلي، في تعليق كتبه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وصدم أحمد الطيب بإلغاء ظهوره مساء أمس الاثنين في برنامج يُقدمه المذيع “أحمد جمال” على قناة الرافدين في تمام الساعة 23:30 بتوقيت القاهرة، بعد القرار الحكومي الصادر ضد القناة بالغلق، بسبب سماح مسؤولي القناة بنشر التعصب واشعال الفتن بين جمهور الكرة المصرية لا سيما جماهير الأهلي والزمالك.

وقال أحمد الطيب صباح أمس “اليوم الإثنين بإذن الله صحبة فتى الشاشة الأول، أحمد جمال، على قناة الرافدين 11:300 بتوقيت أم الدنيا”.

وبعد عصر نفس اليوم عاد الطيب وكتب “شكر الله سعيكم، تم إلغاء حلقة اليوم الإثنين مع أحمد جمال، بل وإلغاء قناة الرافدين بالكامل، احمدوا ربنا أن الزمالك عايش، البقاء لله”.

وقرر أحمد الطيب بعد دقائق معدودة أن يستبدل كلمة “البقاء لله” بـ “البقاء للأهلي” في نفس التدوينة، وهو الأمر الذي أدى لتعرضه لوابل من الانتقادات والكلمات القاسية في فيسبوك وتويتر، خصوصًا أنه ألمح بشكل صريح إلى تعرض الزمالك للظلم والإضطهاد.

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ومن المعروف أن إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي يعمل معها أحمد الطيب، تمنع ظهور مذيعيها ومعلقيها في لقاءات صحفية أو تلفزيونية.

لكن نفوذ وعلاقات أحمد الطيب داخل قطر تساعده منذ سنوات على فعل ما لا يستطيع فعله أي معلق آخر مُنتمي لقنوات بي إن سبورتس سواء كان مصري أو غير مصري.

وأعلن رئيس قناة الرافدين وعضو مجلس النواب المصري “سعيد حساسين” في بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف بث القناة بناءً على القرار رقم 1251 بتاريخ 1 أبريل 2019، الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية، وذلك لحين تقنين الأوضاع القانونية للقناة.

وأضاف البيان “سيتم إعادة البث قريبًا إن شاء الله، ونتمنى لمصرنا الحبيبة النمو والرقي والإزدهار مع تحيات الدكتور سعيد حساسين”.

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