ريال مدريد يجهز عرضاً فلكياً للتعاقد مع هاري كين

ادعى رئيس تحرير صحيفة أوك دياريو الإسبانية بوجود تحركات حقيقية من رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” نحو التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي “هاري كين” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد إدواردو إندا، رئيس تحرير الصحيفة المذكورة، أن رئيس نادي ريال مدريد سيقرر التوقيع مع الإنجليزي هاري كين من عدمه إذا لم ينجح في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” بالميركاتو الصيفي.

وكشف إدواردو إندا خلال حوار مع برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني عن وضع إدارة الريال لهاري كين كهدف رئيسي في الصيف.

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وقال “نعم، هاري هو الهدف رقم واحد بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز في حال لم يتمكن ضم مبابي من باريس سان جيرمان”.

وأردف “إذا لم يتمكن ريال مدريد من ضم كيليان مبابي فإن البديل هو هاري كين، الآن الأمور أصبحت واضحة جداً بحيث يمكن أن يقدم فلورنتينو بإنفاق مبلغ 250 مليون يورو للتعاقد مع كين”.

وتحدثت الصحف الإسبانية لعدة أيام عن اتفاق الرئيس فلورنتينو بيريز مع المدير الفني الجديد القديم “زين الدين زيدان” على تخصيص مبلغ 350 مليون يورو للتعاقدات الصيفية المقبلة.

ومن بين الصفقات التي يسعى ريال مدريد لحسمها في الصيف، جلب نجم وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا وجناح تشيلسي إدين أزار.