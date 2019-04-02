تقرير | صراع بين كبرى الأندية الأوروبية للتعاقد مع كوتينيو

بدأت كبرى الأندية الأوروبية عملية التواصل مع البرازيلي “فيليب كوتينيو” لاعب برشلونة للحصول على خدماته في الصيف المقبل، بعد فشله في التأقلم على الأجواء الإسبانية منذ الميركاتو الشتوي 2018.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الثلاثاء إن باريس سان جيرمان الفرنسي يراهن على التعاقد مع نجم ليفربول السابق للعب جنبًا إلى جنب مواطنه نيمار دا سيلفا.

وتخشى إدارة باريس سان جيرمان من رحيل المهاجم الدولي الفرنسي “كيليان مبابي” المطلوب بقوة في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وبالمثل، يواصل تشيلسي الإنجليزي التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لمعرفة موقفه من الانتقال إلى فريق البلوز لتعويض الرحيل المحتمل لإدين هازارد إلى ريال مدريد.

ويتمتع كوتينيو بالخبرة اللازمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتراف دام لخمسة مواسم مع ليفربول، وبالتالي فإنه سيكون البديل الأفضل مع تشيلسي في حال انتقال هازارد إلى ريال مدريد.

لكن كل شيء يتوقف على حكم المحكمة الرياضية الدولية التي لجأ لها لتشيلسي من أجل تخفيف العقوبة المفروضة عليه من الفيفا بالمنع من إجراء صفقات جديدة خلال صيف 2019 وشتاء 2020.

وأفادت مصادر صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيكون أيضاً من بين الأندية التي ستدخل سباق التوقيع مع كوتينيو خلال سوق الانتقالات الصيفية، في حال حصل على اهتمام من اللاعب البرازيلي.