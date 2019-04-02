زيدان يحدد موقفه من رحيل فاران عن ريال مدريد

تمسك زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ببقاء مواطنه رافاييل فاران بين صفوف النادي للموسم المقبل 2020/2019، مشيرا إلى أن المدافع صاحب الـ25 عامًا، لم يبلغه بأي شيء خاص بالرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، كما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.

ورد زيدان على تلك التقارير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة فالنسيا على ملعب ميستايا في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي: “لا أريد ريال مدريد من دون فاران ، إنه لاعب شاب وتتبقى له الكثير من الأعوام الجيدة وهو يقوم بعمل جيد ، فاران لم يبلغني بشيء وأريده أن يبقى معنا لكي يساعدنا على تحقيق أهدافنا”.

وتابع بقوله: “هناك الكثير من الأنباء التي تتحدث عن عدم شعوره بالسعادة، هذه أمور تتعلق بحياة اللاعبين، هو لم يقل لي شيئاً والأهم أنه لم يبلغني ، لكنه يعلم أنه يلعب في أفضل ناد في العالم وتوج معه بالعديد من الألقاب”.

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وارتبط اسم رافاييل فاران بعدة أندية بحاجة لتدعيمات دفاعية قبل بدء الميركاتو الصيفي المقبل، من بين تلك الأندية عملاق فرنسا “باريس سان جيرمان” الذي اقترب مدافعه البرازيلي تياجو سيلفا من الاعتزال.

كما يبحث مانشستر يونايتد عن قلب دفاع يستطيع اللعب بصفة مستمرة دون إصابات جوار السويدي فيكتور ليندلوف.

وسيواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية على توقيع فاران سواء من باريس أو يوفنتوس.

في سياق آخر، دافع زيدان عن البرازيلي مارسيلو وبرر انخفاض مستواه إلى عدم اللعب بشكل مستمر وقال : “مارسيلو لعب قليلا في الفترة الأخيرة ، أحبه كثيراً كشخص وكلاعب ، ما قام به هنا أمر مدهش حتى الآن”.