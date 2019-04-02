صورة | رئيس ريال مدريد يقدم مشروع تطوير سانتياجو برنابيو

قدم فلورنتنيو بيريز رئيس ريال مدريد مشروع تطوير سانتياجو برنابيو، والذي سيبدأ تنفيذه في نهاية الموسم الجاري 2019/2018 وتحديديًا في أواخر شهر مايو المقبل.

وقال فلورنتينو بيريز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء “إن ملعب سانتياجو برنابيو في شكله الجديد سيصبح أفضل ملعب في العالم من ناحية التكنولوجيا والتصميم”.

وتابع بيريز أو بيريث حديثه مع رجال الصحافة خلال حفل تقديم التصميم الجديد للملعب، قائلاً: “هذا المشروع الكبير سيصبح قطعة أساسية في ريال مدريد المستقبلي وفي مدينة مدريد”.

وعاد ليُشدد “ملعب سانتياجو برنابيو الجديد في قلب مدينة مدريد سيكون أفضل ملعب على الإطلاق، وسيكون أكثر عصرية وراحة وأمنًا بمناطق جديدة للترفيه”.

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وختم “ستلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في إسعاد الجماهير عند حضورهم لمباريات الفريق بجميع المسابقات”.

وبدأ بناء ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى عام 1944، وتم افتتاحه في 14 ديسمبر من عام 1947، وخضع لاصلاحات في أربع مناسبات مختلفة.

تصل التكلفة الإجمالية لملعب سانتياجو برنابيو 1.7 مليار يورو، ما يعادل 288 مليار من العملة المحلية لإسبانيا “بزيتا”.

ووضع تصميم ملعب ريال مدريد المهندس مانويل مونيوز موناستيريو بمساعدة زميله لويس ألماني سولير، وأشرف على التجديدات التي خضع لها الملعب في فترة التسعينات المهندس أنطونيو لاميلا.

صورة التصميم الجديد للملعب