رياضة | اللجنة النقابية بجامعة بنى سويف بطلا لدوري الاتحاد المحلي للكرة الخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بجامعة بنى سويف بطلا لدوري الاتحاد المحلي للكرة الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق اللجنة النقابية للعاملين بجامعة بنى سويف بلقب بطل دوري الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف، وذلك بعد تغلبه على منتخب اللجنة النقابية للاتصالات بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينها في الصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وكان الاتحاد المحلى لنقابات عمال بنى سويف قد نظم البطولة بمشاركة 25 فريق من كافة نقابات ومؤسسات محافظة بني سويف الحكومية وبدأ مباراياته 25 فبراير الماضي وانتهى بتتويج ممثل جامعة بنى سويف باللقب . وحضر حفل الختام المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والدكتور منصور حسن , رئيس جامعة بني سويف والدكتور هشام مجدي ومجدي بيومي و بدوي النويشي و مايسة عطوة "أعضاء مجلس النواب" ، والمحاسب محمود مغربي , مدير مكتب المحافظ واللواء محمد كمال رئيس المدينة و الدكتور المنتصر على جبر , رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال بني سويف وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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